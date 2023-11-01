أكبر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة.. ما أهمية مخيم جباليا؟

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تصدر اسم مخيم جباليا على كل الأنباء بعدما خلّفت غارة إسرائيلية أمس الثلاثاء 400 ضحية بين شهيد وجريح.فما هو هذا المخيم؟ وما هي أهميته؟مخيم جباليا هو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، كان أُنشئ عام 1948، في الجزء الشرقي من المدينة والتي طلب إسرائيل إخلاءه.ويعدّ معظم قاطني المخيم من مهجري المدن والقرى الواقعة جنوب إسرائيل، كأسدود، ويافا، واللد، والرملة، وبئر السبع.فقد استقر فيه عند تأسيسه 35 ألف لاجئ، ليزداد العدد مع مرور السنوات، على مساحة لا تتجاوز 1,4 كيلومتر مربع.وبحسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني لهذا العام، يزيد عدد أهالي المخيم عن 116 ألف لاجئ.كما أن ضيق المساحة والاكتظاظ السكاني، جعل مساكن المخيم تُبنى بالقرب من بعضها البعض، وفي كثير من الحالات، اضطُر السكان لبناء طوابق إضافية لاستيعاب عائلاتهم، في ظل ظروف معيشية صعبة.في حين أن وكالة الأونروا كانت أعلنت خلال السنوات الأخيرة تقليص مختلف خدمات الإغاثة المقدمة لسكان المخيمات ومنها جباليا، بسبب تراجع الدعم المالي وفق بياناتها.وكان المخيم أصبح نارا على علم خلال الساعات الماضية، بعدما استهدفته إسرائيل مخلفة بحسب وزارة الداخلية في غزة قالت نحو 400 شهيد وجريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما أفاد التلفزيون الفلسطيني باستشهاد نحو 100 في القصف بينما أصيب عشرات آخرون.وفيما أكد الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على المخيم للقضاء على قيادي في حركة حماس، نفت الحركة ذلك.وقال الجيش في بيان إنه استهدف إبراهيم بياري قائد كتيبة جباليا في حركة حماس، مؤكدا أن عملية الاغتيال جاءت في إطار ضربة واسعة النطاق ضد عناصر حماس والبنية التحتية التابعة لكتيبة جباليا والتي سيطرت على مبان مدنية في مدينة غزة، وفق زعمه.في حين شدد المتحدث باسم حركة حماس على زيف الرواية الإسرائيلية، نافيا وجود أحد قياديي الحركة في المخيم.(العربية)