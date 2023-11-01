انفجارات تهز أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.. والأسباب مجهولة!

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دوت انفجارات عنيفة، أمس الثلاثاء، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، وهي أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، وفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.ولم ترد معلومات عن أسباب الانفجارات.فيما أشار المرصد إلى أن القواعد العسكرية الأميركية داخل الأراضي السورية تشهد تدريبات عسكرية مكثفة في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الهجمات بالمسيّرات من جانب الفصائل الموالية لإيران.ويوم الجمعة الماضي سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الفصائل الموالية لإيران جراء ضربات أميركية على مواقع للفصائل في ريف دير الزور الشرقي.ونقلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان الجمعة عن وزير الدفاع لويد أوستن قوله إن القوات الأميركية شنت هجمات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.هجمات مستمرةوذكر أوستن أن الضربات تأتي ردا على سلسلة الهجمات المستمرة ضد أفراد أميركيين في سوريا والعراق من قبل جماعات مسلحة تدعمها إيران.(العربية)