كولومبيا تستدعي سفيرها لدى اسرائيل للتشاور.. وبوليفيا تقطع علاقاتها مع تل أبيب

قررت بوليفيا، أمس الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بحسب ما أعلن نائب وزير خارجيتها فريدي ماماني في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة لا باس، وفيه شرح أن القرار يأتي "رفضاً وإدانة للهجوم العسكري الإسرائيلي العدواني، غير المتناسب، والذي يجري تنفيذه في قطاع غزة، ويهدد السلم والأمن الدوليين"، وفق تعبيره.

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وقد تُقدم كولومبيا على الشيء نفسه، هي التي استدعت أمس الثلاثاء سفيرها من تل أبيب للتشاور بشأن "المذبحة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة"، على حد ما ذكر الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس"، وقال: "قررت استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل للتشاور. إذا لم توقف إسرائيل المذبحة ضد الشعب الفلسطيني، فلن نتمكن من التواجد هناك"، تلميحا إلى النية بقطع العلاقات.

وعلى الإثر استدعت السلطات الإسرائيلية السفيرة الكولومبية لديها، مارغريتا مانخاريس، إلى وزارة الخارجية لإجراء محادثة، معتبرة تصريحات بيترو "معادية للسامية" فرد الرئيس الكولومبي بأنه لا يستبعد إمكانية تعليق العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب. (العربية)