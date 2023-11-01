الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده في غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل 9 من جنوده في العمليات البرية داخل قطاع غزة، وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 9 عناصر قتلوا في غزة، دون تقديم تفاصيل عن مكان وتوقيت ذلك، موضحا أنه أبلغ عائلات الجنود.بالإضافة إلى ذلك، تعرض 3 جنود آخرون لإصابات وصفها الجيش بـ "الخطيرة"، أثناء القتال الدائر في غزة، الثلاثاء، حسب ما ذكر المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، في منصة "إكس".