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عربي-دولي

وصفوه بـ "المسيح الدجال".. صحف إسرائيلية تُهاجم ماسك وعائلته قلقة (صورة)

Lebanon 24
01-11-2023 | 01:01
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يسود القلق أوساط عائلة مالك منصّة X (تويتر سابقاً) الملياردير الأميركي إيلون ماسك بعدما نشرت بعض الصحف الإسرائيلية عناوين أطلقت من خلالها عليه لقب "المسيح الدجال"، مدعية أن منصّته تروّج لمعاداة السامية وتسمح بنشر محتوى معادٍ للكيان الاسرائيلي.
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وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل ناشد ماسك، لتقديم خدمات شركته للأقمار الصناعية "ستارلينك"، الى قطاع غزة بعدما قطعت الاتصالات والانترنت الأسبوع الماضي ، كما فعل في أوكرانيا.

واختار ماسك، الرد على مستخدمين أميركيين محددين، إذ أكد ردا على تغريدة لألسكندرا أوكاسيو كورتيز، العضو في الكونغرس الأميركي، أن "ستارلينك" ستتواصل مع المنظمات المعترف بها دوليا لتقديم المساعدة إلى قطاع غزة.

اسرائيل تهدد بمنع استخدام خدمة ستارلينك في غزة

 وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارخي، قال إن إسرائيل ستستخدم "كل الوسائل المتاحة لها" للرد على تعهد الملياردير ماسك، بتقديم خدمة ستارلينك الفضائية لمنظمات الإغاثة في غزة.

وزعم كارخي على موقع إكس، إن "حماس ستستخدم خدمة ستارلينك، في أنشطة إرهابية؛ لا شك في ذلك، نحن نعرفه، وماسك يعرف ذلك".(وكالات)


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