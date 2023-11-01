"سيكون أسوأ كابوس"... هذا ما كشفته والدة الشابة الألمانية شاني

بعد إعلان إسرائيل مقتل الشابة الألمانية الإسرائيلية شاني لوك، التي ظهرت سابقاً ملقاة داخل صندوق شاحنة في السابع من تشرين الاول، وتأكيد والدها خبر الوفاة، خرجت الأم بتفاصيل جديدة.





فقد كشفت ريكاردا لوك والدة الشابة شاني، أنها سمعت قبل يومين طرقات على الباب بقوة في وقت متأخر من ليل الاثنين، فأدركت أن أمرا سيئاً حصل.

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"توفيت في الحال"

وقالت واصفة "اللحظة الأسوأ التي جاء فيها الجنود ليخبروها بمصير ابنتها شاني"، "إذا طرق الجيش بابك في منتصف الليل، فستدرك في الحال ما يمكن توقعه"، وفق قولها.

كما تابعت السيدة البالغة من العمر 53 عاما، متحدثة من سريجيم لي أون بوسط إسرائيل، أنه لا يمكنها العيش بدون ابنتها، وفق ما نقلت صحيفة "ذا تايم".

وأوضحت أنهم عثروا على جثة ابنتها على الجانب الإسرائيلي، وهذا يعني أنها توفيت منذ اليوم الأول للهجوم، أي يوم انتشر لها مقطع الفيديو الشهير، في السابع من تشرين الاول.

كما لفتت إلى أنها تلقت أخبارا بعد انتشار الفيديو تفيد بأن ابنتها لا تزال على قيد الحياة وتتلقى العلاج من إصابة في الرأس، مشددة على أن ذلك أعطى العائلة أملا كبيرا.

وتابعت أنها بعد ذلك وجهت هي وبقية أفراد الأسرة نداءات يائسة للحكومة الألمانية للتدخل دون جدوى، حتى تلقت نبأ وفاتها.

وعلى الرغم من أن الحزن دمرها، فإنها قالت إنها مرتاحة لعلمها أن ابنتها لم تعانِ، مشددة على أن أسوأ ما في الأمر أن جميع الأسرى سوف يعودون يوما ما لكن شاني لن تكون بينهم.

وختمت قائلة: "سنتساءل طوال حياتنا أين هي وماذا حدث لها دون أن نعرف ربما على الإطلاق.. سيكون هذا أسوأ كابوس يمكن أن نفكر فيه".

لم يقطع رأسها!

يشار إلى أن والد شاني كان أدلى بتصريحات، أمس الثلاثاء، لم يذكر بها لا من قريب أو بعيد مسألة قطع رأسها، كما زعم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.





وقال نسيم لوك، والد الشابة البالغة من العمر 22 عاما، والتي كانت تشارك في مهرجان نوفا الموسيقي بالقرب من "كيبوتس رعيم" في صحراء النقب حين نفذ مقاتلو حماس هجومهم المفاجئ: "إن ابنته قتلت على الفور".

كما أوضح أن المسلحين راحوا يطلقون النار، ففرت الصبية مع أصدقائها في إحدى السيارات، إلا أنهم تعرضوا لاحقا للرصاص، ما أدى إلى مقتل ابنته في الحال.

يذكر أن شاني لوك التي تعمل "فنانة وشم"، وتعرض صورها على إنستغرام، كانت تحضر حفلاً موسيقياً في صحراء النقب جنوب إسرائيل يوم السابع من تشرين الاول الحالي، مع مجموعة من أصدقائها، احتفالا بعيد العرش اليهودي الذي حضره آلاف الشباب الإسرائيليين أيضا.

إلا أن الحضور تفاجأ في ساعات الفجر الأولى من ذلك اليوم بعملية عسكرية مباغتة لحماس براً وجواً ضد المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة.

لتظهر الشابة لاحقا في مقاطع مصورة وكأنها ميتة، وممدة داخل شاحنة يحيط بها مسلحون من فصائل فلسطينية، فيما لم يعرف حينها مصيرها أو ما إذا نقلت إلى داخل غزة. (العربية)