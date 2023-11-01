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إسرائيل تعترض "تهديداً جوياً" فوق إيلات على البحر الأحمر

Lebanon 24
01-11-2023 | 01:42
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أكد الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت "تهديدا جويا" في منطقة البحر الأحمر جنوب مدينة إيلات.

وأضاف عبر منصة "إكس" أن التهديد الجوي لم يشكل أي خطر على المدنيين، ولم يتم رصد أي عمليات تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.
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وكانت تقارير أولية أشارت لإطلاق صاروخ اعتراضي فوق منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر وإن دوي انفجار سمع في المنطقة، وفق ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست.

وفي وقت سابق أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض قواته صاروخا أطلق من منطقة البحر الأحمر بواسطة نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ (آرو).

مسؤولية الحوثيين
في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أمس الثلاثاء مسؤولية الجماعة عن إطلاق دفعة من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وتوّعد سريع تل أبيب بمزيد من الضربات إلى أن توقف هجومها على الأراضي الفلسطينية، وقال إن الدفعة التي أطلقتها اليوم هي العملية الثالثة للجماعة على إسرائيل.(العربية)


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