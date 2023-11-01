تظاهرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (فيديو)

احتشد مؤيدون للفلسطينيين في محطة ليفربول ستريت في لندن يوم الثلاثاء وعلقوا لافتات في الشرفات واحتلوا الساحة الرئيسية مطالبين بوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.



وأظهرت مقاطع مصورة مجموعة كبيرة من المحتجين داخل المحطة خلال ساعة الذروة، وهم يهتفون ويلوحون بأعلام ولافتات مؤيدة للفلسطينيين.

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وأظهر أحد المقاطع المصورة المجموعة وهم يهتفون "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" وهو الهتاف الذي انتقدته وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان في السابق باعتباره مطلبا معاديا للسامية يدعو إلى تدمير إسرائيل. (سكاي نيوز عربية)