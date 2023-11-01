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عربي-دولي

دخلت من 4 محاور.. لهذا تستهدف إسرائيل الوصول لشاطئ غزة

Lebanon 24
01-11-2023 | 02:18
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رغم التمويه الإسرائيلي، فإن خبراء عسكريين يؤكدون أن العملية العسكرية البرية قد بدأت فعلا في قطاع غزة وتحديدا منذ الجمعة الماضي، حين شهد المكان قصفاً إسرائيليا غير مسبوق، وصف حينها بأنه الأعنف منذ بدء الحرب يوم السابع من تشرين الأول.
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ووفق المعلومات، فإن الجيش الإسرائيلي يعمل على التقدم في مناطق عدة شمال القطاع، خاصة بعد أن طلب من سكان المناطق الشمالية التوجه جنوباً، ساعياً إلى فصل الشمال عن الجنوب.

في حين يرى مستشار الشؤون العسكرية والتسلح، رياض قهوجي، أن القوات الإسرائيلية دخلت القطاع عبر 4 محاور، لافتا إلى أنها تستهدف الوصول إلى الشاطئ من منتصف غزة، لتتمكن من عملية الفصل بعد سيطرتها على شارع صلاح الدين.
ولفت إلى أنها اختارت الخط البحري لأنها تحتاج إلى دعم بحري، إضافة إلى القصف البري والاستهداف الجوي، وحينما وصلت إلى مداخل مدينة غزة أي عند المناطق السكنية اتجهت شرقاً.

وأشار إلى أنها دخلت من بيت حانون شمال شرق، ومن بيت لاهيا شمال غرب، وفي الجبهة الشرقية قرب وادي غزة إلى أن وصلت إلى الشارع رقم 10.

كذلك أضاف أن القوات الإسرائيلية تحاول التقدم تدريجيا في قطاع غزة، مع دفع المزيد من القوات.

أما شارع صلاح الدين، فهو أحد طريقين يربطان جميع مدن قطاع غزة ببعضها، فهو يمتد من معبر رفح على الحدود مع مصر وصولا إلى معبر بيت حانون (إيرز) أقصى الشمال الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

أما الطريق الثاني الذي يربط مدن القطاع فهو شارع "الرشيد" وهو يمتد على طول الشريط الساحلي لغزة، وهو الذي قالت حماس إن قوات الجيش الإسرائيلي وآلياتها موجودة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إليه.
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