إلى أين وصلت القوات الإسرائيلية على الأرض في غزة؟.. تقرير يكشف

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وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الجيش الإسرائيلي ينشر تحديثات منتظمة عبر الإنترنت، بما في ذلك لقطات للقتال، لافتة إلى أنه بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة بسبب القصف المستمر، أصبح "من الصعب فهم مدى وتأثير العملية الإسرائيلية بشكل مستقل".



وأشارت الشبكة البريطانية إلى أنه "من خلال الجمع بين صور الأقمار الاصطناعية واللقطات من داخل غزة، وتحديد مواقع مقاطع الفيديو التي نشرها الجيش الإسرائيلي، يمكن تحديد بعض المناطق التي وصل إليها الجيش منذ الخميس الماضي، 26 تشرين الأول".



وأظهرت لقطات بتاريخ 30 تشرين الأول، دبابة تطلق النار على سيارة على طول أحد طرق النزوح الرئيسية خارج مدينة غزة، على بعد حوالي 4.5 كيلومتر من وسط غزة - مما يوضح المدى الذي قد تصل إليه العملية. يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة جواً وبراً وبحرا، مع تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتناياهو "بالقضاء على حماس"، لكن تعد التوغلات البرية داخل القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس هي الأخطر، كونها ستكبد الجانبين خسائر.وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الجيش الإسرائيلي ينشر تحديثات منتظمة عبر الإنترنت، بما في ذلك لقطات للقتال، لافتة إلى أنه بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة بسبب القصف المستمر، أصبح "من الصعب فهم مدى وتأثير العملية الإسرائيلية بشكل مستقل".وأشارت الشبكة البريطانية إلى أنه "من خلال الجمع بين صور الأقمار الاصطناعية واللقطات من داخل غزة، وتحديد مواقع مقاطع الفيديو التي نشرها الجيش الإسرائيلي، يمكن تحديد بعض المناطق التي وصل إليها الجيش منذ الخميس الماضي، 26 تشرين الأول".وأظهرت لقطات بتاريخ 30 تشرين الأول، دبابة تطلق النار على سيارة على طول أحد طرق النزوح الرئيسية خارج مدينة غزة، على بعد حوالي 4.5 كيلومتر من وسط غزة - مما يوضح المدى الذي قد تصل إليه العملية.

وأكد الجيش الإسرائيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن دباباته "دخلت شمالي غزة"، كجزء من رده على هجمات حركة حماس غير المسبوقة في 7 تشرين الأول.



وفي حين أن الجيش الإسرائيلي نشر بشكل متكرر لقطات لعملياته البرية، فإنه نادرا ما يقدم تفاصيل عن مكان حدوثها بالضبط.

ويتطابق مقطعان مصوران نشرهما الجيش الإسرائيلي في 28 تشرين الأول، مع صور الأقمار الاصطناعية لنفس المنطقة، التي تكشف عن مسارات متعددة للمركبات المدرعة، وهي تعبر الجدار الحدودي بين إسرائيل والقطاع.



ولا يمكن رؤية آثار المركبات على الحدود فحسب، بل يمكن رؤيتها أيضًا عبر الحقول والمناطق الرملية على الساحل الغربي.



وقال ضابط المخابرات العسكرية والأمنية البريطاني السابق، فيليب إنغرام، إنه "من المحتمل أن أنفاق حماس لا تقترب من المياه، وبالتالي يوفر البحر جانب حماية للقوات البرية الإسرائيلية، مما يساعدها على التقدم في ذلك الاتجاه"، لافتا إلى أن أهداف القوات الإسرائيلية "ستكون في حدود تكتيكية".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية "ستحاول التقدم إلى أقصى حد ممكن، لكن ليس إلى حد عدم قدرتها على تأمين الأراضي التي تسيطر عليها"، موضحا أن على الجيش الإسرائيلي "التأكد من أن كل الحدود آمنة تماما قبل المضي قدما". (الحرة)