مئات الأجانب يخرجون من غزة إلى مصر عبر رفح

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وبينت تلك القوائم أسماء الأشخاص الذين يمكنهم المغادرة عبر معبر رفح الحدودي. كما شملت اللوائح أسماء مواطنين من أستراليا والنمسا وبلغاريا وإندونيسيا والأردن وفنلندا وجمهورية التشيك واليابان.



بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع بمغادرة غزة. في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستقبال ما يقارب 81 جريحا ومصابا بإصابات بليغة من قطاع غزة، كشفت هيئة المعابر في غزة السماح لنحو 500 أجنبي بمغادرة القطاع المحاصر، وفق ما أظهرت قوائم بالأسمام نشرتها على حسابها الرسمي في فيسبوك.وبينت تلك القوائم أسماء الأشخاص الذين يمكنهم المغادرة عبر معبر رفح الحدودي. كما شملت اللوائح أسماء مواطنين من أستراليا والنمسا وبلغاريا وإندونيسيا والأردن وفنلندا وجمهورية التشيك واليابان.بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع بمغادرة غزة.

إلا أن الهيئة التابعة لحماس، لم تحدد بالضبط المنظمات غير الحكومية.



لكنها دعت كل من ورد اسمه في القوائم إلى التواجد في الصالة الخارجية للمعبر في الساعة الـ07:00 لتسهيل سفرهم.

في المقابل، لم يصدر أي موقف رسمي علني من السلطات المصرية حول مسألة خروج الأجانب، علماً أن القاهرة كانت أعلنت سابقا موافقتها على الإجلاء.



غير أن مصدراً مطلعاً أوضح أن هذا الاتفاق الإقليمي تم بوساطة قطر وسيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المدنيين المصابين بجروح خطيرة بالخروج من غزة.



كما أكد أن هذا الاتفاق غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض مثل إطلاق سراح الأسرى أو الهدنة الإنسانية. (العربية)