اعتاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يطلق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقب "الصديق العزيز"، لكن العلاقة بين روسيا وإسرائيل أصبحت أكثر فتوراً في أعقاب الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا.

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وبحسب مجلة "Time" الأميركية، "شكّل اجتماع مجموعة من أعضاء حركة حماس مع مسؤول روسي كبير في 26 تشرين الأول صدمة للكثيرين في إسرائيل. وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار دعوة أعضاء حماس لزيارة موسكو ووصفته بأنه "عمل يدعم الإرهاب" ودعت روسيا إلى طرد الوفد. وأصبحت العلاقة أكثر توتراً بين البلدين في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في داغستان، جنوب روسيا، في 29 تشرين الأول، بعد أن اقتحم المئات من مثيري الشغب أحد المطارات للبحث عن إسرائيليين قادمين على متن طائرة من تل أبيب. وأدانت إسرائيل هذا الأمر وطلبت من موسكو حماية المواطنين الإسرائيليين واليهود في روسيا".

وتابعت المجلة، "في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول، يقول الخبراء إن المسؤولين الروس حاولوا اتباع نهج متشدد. وفي حين سارعت روسيا إلى انتقاد الهجمات الإسرائيلية على غزة، إلا أنها لا تزال مترددة في قطع العلاقات مع إسرائيل تماما. وبما أن الصراع بين إسرائيل وحماس لا يُظهر علامات تُذكر على التباطؤ، فقد تأمل روسيا أيضًا أن تتخلى الولايات المتحدة وحلفاؤها عن تقديم الدعم لأوكرانيا".

وأضافت المجلة، "دافعت روسيا عن قرارها استضافة أعضاء من حماس في موسكو، قائلة إنه من المهم الحفاظ على العلاقات مع طرفي الصراع بين إسرائيل وحماس. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن اللقاءات تأتي في إطار جهود روسيا لتأمين إطلاق سراح الرهائن من غزة. لكن الوصف الذي قدمته حماس للاجتماعات رسم صورة مختلفة، فقد أشادت بجهود روسيا لإنهاء ما أسمته "جرائم إسرائيل التي يدعمها الغرب"، بحسب وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة. وفي أعقاب الاجتماعات، أعلنت حماس أنها تبحث عن ثمانية رهائن في غزة طلبت روسيا إطلاق سراحهم، "لأننا ننظر إلى روسيا باعتبارها أقرب صديق لنا"، حسبما قال عضو المكتب السياسي لحماس، أبو مرزوق، في 28 تشرين الأول".

وبحسب المجلة، "تزيد زيارة حماس لموسكو من المخاوف الإسرائيلية من أن تقوم روسيا بإعادة تعديل سياستها الخارجية للتقرب من حماس. وبحسب ما ورد، تمكن المسلحون الفلسطينيون من الالتفاف على العقوبات الغربية من خلال تحويل الملايين عبر بورصات العملات المشفرة الروسية. وقال رئيس الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية كيريلو بودانوف أيضًا إن روسيا زودت حماس مؤخرًا بالأسلحة، على الرغم من أنه لم يقدم دليلاً على ادعائه. كما ولا يوجد دليل على تورط روسيا في التحريض على هجمات 7 تشرين الأول التي شنتها حماس أو توفير الأسلحة المستخدمة".

وتابعت المجلة، "لكن روسيا لم تدن بشكل خاص هجمات حماس في 7 تشرين الأول ولم تصفها بأنها إرهابية، إنما عوضاً عن ذلك، دعا المسؤولون الروس الجانبين إلى إلقاء السلاح وأكدوا من جديد دعمهم لقيام دولة فلسطينية. وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تم التصويت على قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، لأنه فشل في إدانة حماس. وانتقد المسؤولون الروس، في خطاباتهم، مرارًا وتكرارًا معاملة إسرائيل للفلسطينيين. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 28 تشرين الأول إن القصف الإسرائيلي لغزة يتعارض مع القانون الدولي. من جهته، شبه بوتين الحصار الإسرائيلي لغزة بالحصار الذي فرضته ألمانيا النازية على لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية، وهو أحد أكثر الأحداث المؤلمة في تاريخ روسيا والذي قُتل خلاله مئات الآلاف من المدنيين الروس".

وأضافت المجلة، "ذهب آخرون في روسيا إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن الوقت قد حان لكي تعيد روسيا تقييم علاقتها مع إسرائيل. وكتب أندريه غوروليف، نائب مجلس الدوما وعضو لجنة الدفاع فيه، عبر حسابه على "تليغرام": "من حليف إسرائيل؟ الولايات المتحدة الأميركية. ومن حليف إيران والعالم الإسلامي المحيط بها؟ نحن". وبالنسبة لحميد رضا عزيزي، الخبير في العلاقات الإيرانية الروسية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، فإن رد روسيا على هجمات حماس يعكس أيضًا ميلًا نحو علاقة أوثق مع طهران وحلفائها في المنطقة. وأصبحت إيران، العدو اللدود لإسرائيل، واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين لروسيا في حربها في أوكرانيا. وقال عزيزي: "أعتقد أن روسيا اتخذت بالفعل خيارًا استراتيجيًا بشأن الجهة التي ستنحاز إليها في الشرق الأوسط، وهي ليست إسرائيل"."

وبحسب المجلة، "يقول الخبراء إن روسيا ربما تعتقد حتى الآن أنها تستطيع الاستفادة من الصراع بين إسرائيل وحماس. ففي حين لا تزال القوات الروسية غارقة في قتال عنيف على طول الجبهة في أوكرانيا، ابتهج مروجو الدعاية في الكرملين على أمل أن تؤدي الاضطرابات في الشرق الأوسط إلى تحويل الدعم الغربي عن أوكرانيا، مما يسهل على روسيا تعزيز سيطرتها الإقليمية على أجزاء من البلاد. وبحسب ما ورد، قرر البنتاغون إرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى إسرائيل، والتي كان من المقرر أصلاً إرسالها إلى أوكرانيا، وفقًا لموقع أكسيوس. وبالإضافة إلى ذخائر المدفعية، التي أصبحت إمداداتها ضئيلة بالفعل من قبل الدول الغربية، تحتاج كل من إسرائيل وأوكرانيا إلى العديد من أنظمة الأسلحة نفسها". وحتى الآن، يصر مسؤولو البنتاغون على أنهم سيكونون قادرين على دعم أوكرانيا وإسرائيل في الوقت عينه".

وتابعت المجلة، "مع ذلك، تواجه روسيا أيضًا مخاطر إذا امتد الصراع إلى ما هو أبعد من إسرائيل وغزة. والجدير بالذكر أن روسيا تريد الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا دون إرسال المزيد من القوات، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الضغط على القوات الروسية التي تعاني بالفعل من ضغوط شديدة، كما يقول المحللون. إذا زادت روسيا دعمها لحماس فعلاً، فمن المرجح أن يأتي ذلك على حساب تدهور العلاقات مع إسرائيل. وقال مارك كاتز، أستاذ في جامعة جورج ميسون، إن روسيا كانت ممتنة لإسرائيل لعدم إرسالها الدعم العسكري إلى أوكرانيا، ويحافظ البلدان على اتصالاتهما بشأن العمليات العسكرية في سوريا. ومع ذلك، تمكنت روسيا مرارًا وتكرارًا من الحفاظ على التوازنات الصعبة في الشرق الأوسط، وربما تكون قادرة على القيام بذلك مرة أخرى، وكسب الدعم العربي دون قطع العلاقات مع إسرائيل، كما تقول هانا نوت، الخبيرة في السياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي.

وختمت بالقول: "ما زلت أعتقد أن هناك المزيد من الدلائل على أنه سيظل هناك نوع من التسوية المؤقتة بين إسرائيل وروسيا. لكن ذلك يعتمد أيضًا على كيفية تطور الأمور في هذا الصراع"."

