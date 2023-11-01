Advertisement

عربي-دولي

المساعدات تدخل الى قطاع غزة عبر رفح.. والجرحى يخرجون الى مستشفيات مصر

Lebanon 24
01-11-2023 | 03:14
A-
A+
Doc-P-1125093-638344274766498336.png
Doc-P-1125093-638344274766498336.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في اليوم الـ 26 من الحرب المشتعلة في غزة، بدأ دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية اليوم إلى القطاع الفلسطيني عن طريق معبر رفح البري مع مصر.

كما بدأت سيارات الإسعاف في الدخول إلى رفح لنقل عدد من الجرحى المصابين إصابات خطرة.
Advertisement
سيعودون إلى غزة
وذكرت مصادر مصرية أن الجرحى الفلسطينيين سيعالجون في مستشفيات مصر على أن يعودوا إلى غزة بعد اكتمال تعافيهم.

كما أوضحت أنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفيات العريش وشمال سيناء لاستقبال الجرحى.
من جانبه كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه سيتم علاج الحالات الآتية في المستشفيات الميدانية ولو كانت هناك حالات إلى المستشفيات المركزية في العاصمة فسيتم توجيهها لاحقا.

وكان أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غـزة أوضح أن الوزارة قدمت قائمة مرضى تضم 81 شخصاً إلى الجانب المصري، وتمت الموافقة على إدخال الدفعة الأولى منها.

ومنذ أسابيع يتم الحديث عن فتح المعبر الحدودي مع القطاع المحاصر من أجل إدخال المساعدات وخروج بعض المصابين والأجانب أيضا.

فيما دخلت خلال الفترة الماضية نحو 150 شاحنة إغاثية، إلا أن العديد من المنظمات الأممية أكدت أنها لا تكفي لتلبية احتياجات ما يقارب من مليون مدني نزحوا من شمال غزة نجحوا الجنوب. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-11-01
06:39 | 2023-11-01
06:30 | 2023-11-01
06:28 | 2023-11-01
06:16 | 2023-11-01
06:00 | 2023-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24