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عربي-دولي
زلزال يضرب اليابان.. هل من خطر تسونامي؟
Lebanon 24
01-11-2023
|
03:22
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ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 على مقياس ريختر اليوم جنوب غرب مدينة غوبو في اليابان.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على عمق 39.3 كيلومتراً عند ملتقى خط عرض 33.78 درجة شمالاً وخط طول 135.05 درجة شرقاً، دون صدور تقارير عن أضرار بشرية أو مادية أو تحذيرات من تشكل موجات مد عالية (تسونامي).
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