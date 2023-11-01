"ضربة قاسية ومؤلمة".. هكذا علّق وزير الدفاع الإسرائيلي على مقتل جنود في غزة

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، ان مقتل جنود الجيش في المعارك مع مقاتلي حركة "حماس" في غزة يشكل ضربة قاسية ومؤلمة.وأضاف: "سقوط مقاتلي الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد إرهابيي حماس في غزة يشكل ضربة قاسية ومؤلمة، قلوبنا وأفكارنا مع عائلاتهم العزيزة".وتابع: "الإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في أعماق قطاع غزة تفرض ثمنا باهظا للأسف، ونحن مستعدون وجاهزون لحملة طويلة ومعقدة تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة، سننتصر".وأعلن الجيش الإسرائيلي أسماء 12 جنديا قتلوا أمس شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنودا من لواء غفعاتي.ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط .(روسيا اليوم)