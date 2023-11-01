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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انقطاع الاتصال مع طواقمه في غزة "بشكل كامل"

Lebanon 24
01-11-2023 | 04:12
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قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل لسكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، إن "الاتصال مع طواقمنا في غزة انقطع بشكل كامل"، وذلك في أعقاب انقطاع الاتصالات والإنترنت عن القطاع للمرة الثانية.
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وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية أعلنت عن انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بشكل كامل مجددا.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع نجم عن تعرُّضِ المسارات الدولية والتي تمَّت إعادةُ وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.



وكانت خطوط الاتصالات الثابتة والخلوية وخدمات الإنترنت قد قُطعت بشكل كامل قبل أيام لأكثر من 30 ساعة إثر غارة إسرائيلية استهدفت أبراج الاتصالات.

وحول الوضع الإنساني في قطاع غزة، قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، إن عدد القتلى والمصابين في غزة في ارتفاع مستمر والوضع الإنساني يزداد سوءا.

وأضاف أن سيارات الإسعاف في غزة مهددة بالتوقف عن الخدمة بسبب نقص الوقود.

يأتي هذا فيما ازدادت التحذيرات من اقتراب نفاد الوقود من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي في غزة، حيث أطلقت الهيئاتُ الصحية في قطاع غزة ما وصفته بالإنذار الأخير محذرةً من أن المُولّد الكهربائي الرئيسي، في كل من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي، سيتم فصله خلال ساعات بسبب اقتراب نفاد الوَقود.



وناشدت الهيئات الصحية في القطاع تدخلا عاجلا لتزويد المستشفيين بالوَقود لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

وأشارت إلى أن مئات المرضى والجرحى وبعضُهم أطفال مهددون بالخطر في حال انقطاع الكهرباء.

وكانت منظمات دولية قد حذرت في وقت سابق من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة بسبب نقص المساعدات، إذا لم يتمَّ إدخالُ كَمياتٍ كافية من المساعدات يوميا إلى القطاع. (سكاي نيوز)


 
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