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عربي-دولي

كتائب القسام: دمرنا آلية إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون

Lebanon 24
01-11-2023 | 04:29
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أعلنت "كتائب القسام" اليوم، تدمير دبابة تابعة لجيش الإحتلال كانت متوغلة شرق حي الزيتون في قطاع غزة، بقذيفة "الياسين 105"، مؤكدا اشتعال النيران فيها، كما أفادت "روسيا اليوم".
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كتائب القسام

غزة

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