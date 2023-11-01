كتائب القسام: دمرنا آلية إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون

أعلنت "كتائب القسام" اليوم، تدمير دبابة تابعة لجيش الإحتلال كانت متوغلة شرق حي الزيتون في قطاع غزة، بقذيفة "الياسين 105"، مؤكدا اشتعال النيران فيها، كما أفادت "روسيا اليوم".

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