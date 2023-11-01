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زوارق حربية إسرائيلية تصل إلى البحر الأحمر (فيديو)

Lebanon 24
01-11-2023 | 04:32
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أعلن الجيش الإسرائيلي وصول زوارق حربية إسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر، وذلك في أعقاب إطلاق "الحوثيين" مسيرات وصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل.
 
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه "وفقا لتقييم الوضع وفي إطار الجهود الدفاعية في المنطقة، وصلت أمس زوارق حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر".
 
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وكان المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أعلن يوم أمس الثلاثاء أنه "من واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية، قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أن الحوثيين "يريدون تشتيت انتباهنا عن المعركة في قطاع غزة". (RT)
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