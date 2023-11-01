لماذا لا تنخرط طهران في مواجهة إسرائيل؟

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وبدأ الجيش الإيراني الاسبوع الماضي مناورات ضخمة على مدى يومين للتدريب وتحسبا لتهديدات محتملة، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لمواجهة التهديدات.



وعلى وقع المظاهرات والفعاليات المتواصلة للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، يتعالى في إيران الخطاب الثوري المطالب بالانخراط في المعركة، ويناشد سلطات طهران الإفراج عن صواريخها الباليستية وأسراب الطائرات المسيّرة، لقلب موازين القوى. ذكر موقع "الجزيرة" أنه مع دخول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الرابع، يحتدم النقاش في إيران بشأن ضرورة التدخل المباشر دعما للمقاومة الفلسطينية، وخطورة القرار على أمن طهران القومي.وبدأ الجيش الإيراني الاسبوع الماضي مناورات ضخمة على مدى يومين للتدريب وتحسبا لتهديدات محتملة، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لمواجهة التهديدات.وعلى وقع المظاهرات والفعاليات المتواصلة للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، يتعالى في إيران الخطاب الثوري المطالب بالانخراط في المعركة، ويناشد سلطات طهران الإفراج عن صواريخها الباليستية وأسراب الطائرات المسيّرة، لقلب موازين القوى.

وبينما تجاوز عدد المتطوعين الإيرانيين لخوض المعركة إلى جانب المقاومة الفلسطينية -وفقا للتلفزيون الرسمي- 6 ملايين شخص، أظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن نحو 77% من الإيرانيين يؤيدون عملية "طوفان الأقصى".

ووفقا لمركز استطلاعات الرأي التابع لمعهد "الثقافة والفن والعلاقات"، فإن أكثر من 68% من المستطلعين يؤيدون دعم طهران للفلسطينيين بمواجهة إسرائيل، بينما أعرب 70% عن اعتقادهم أن إسرائيل عدوة لبلادهم، و64% يرون في إسرائيل خطرا على أمن بلادهم القومي، وذلك حسب الاستطلاع الذي جرى في الفترة من 17 إلى 20 تشرين الأول الجاري.

وفي سياق متصل، حذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن "جرائم النظام الصهيوني تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يدفع الجميع إلى التحرك"، مضيفا، في تغريدة بمنصة إكس، أن الولايات المتحدة وجهت رسائل إلى محور المقاومة، لكنها واجهت ردا عمليا وعلنيا على الأرض.



وانطلاقا من تصنيف المؤسسة العسكرية الإيرانية إسرائيل كونها "التهديد الأكبر للجمهورية الإسلامية"، وإعلان المتحدث باسم وزراة الدفاع رضا طلائينك الشهر الماضي أن بلاده لديها أسلحة إستراتيجية مخصصة لضرب إسرائيل"؛ تتسائل شريحة من الإيرانيين عن سبب عدم استخدام تلك الأسلحة الإستراتيجية لتحييد الخطر المحدق ببلادهم؟



من ناحيته، أكد نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي، أمام حشد من طلبة جامعة طهران، الذين نظموا تجمعا لدعم غزة، أن "يد جبهة المقاومة على الزناد، وأن بلاده قادرة على التحرك العملي والمباشر من خلال كبسة زر تنهال بعدها الصواريخ نحو الأراضي المحتلة".



وردا على سؤال أحد الطلبة، حول إمكانية تحرك طهران بشكل عملي في عملية "طوفان الأقصى"، قال العميد علي فدوي إن "بعض الناس يرى أن التحرك العملي يتمثل في إطلاق الصواريخ مباشرة نحو حيفا. نعم سوف ننفذ ذلك بكل تأكيد وحرية في حال لزم الأمر".



ورهن القائد العسكري الإيراني، اتخاذ بلاده خطوات عملية لخوض أي معركة بالحصول على الإذن والتكليف الشرعي، في إشارة إلى أن قرار الحرب والسلم بيد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، كونه القائد العام للقوات المسلحة.

في المقابل، تحذر شريحة من الأوساط الإيرانية من "مغبة الوقوع في الفخ الذي ينصبه الأعداء في غزة، وتطالب بتحكيم العقلانية لتفويت الفرصة على المتربصين بالجمهورية الإسلامية".



لذلك، يرى السياسي الوزير السابق للطرق والتنمية الحضرية، عباس آخوندي، أن "خوض إيران الحرب مع إسرائيل وأميركا مطلبا إسرائيليا وروسيا ولكل منهما مصالحه"، مضيفا في تغريدة أن "إسرائيل تبحث عن مخرج للتخلص من ضغوط الرأي العام العالمي المتواصلة؛ بسبب حربها غير المتكافئة بحق الفلسطينيين وخوض معركة تقليدية، في حين تسعى روسيا لصرف الأنظار عن حرب أوكرانيا".



بدوره، يعتقد أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة الخوارزمي يد الله كريمي بور، أنه "لا خيار أمام الجمهورية الإسلامية سوى النأي بنفسها من معركة غزة"، مضيفا أن خوض طهران المعركة قد يوسع رقعة الحرب إلى أبعد من دول الطوق؛ مثل: العراق واليمن، ناهيك عن احتمال إشعال جبهتي جنوب لبنان وغرب سوريا.

من ناحيته، يعزو النائب السابق لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري، العميد منصور حقيقت بور، عدم تدخل بلاده لنصرة ما سماه "بضعة العالم الإسلامي" إلى "ثقتها بنجاعة عقيدة المقاومة وقدرتها على مواجهة العدو"، مستدركا أنه لولا الدعم الأميركي والأوروبي لقضت المقاومة الإسلامية حتى الآن على إسرائيل.



وفي السياق نفسه، يعتقد الكاتب والباحث السياسي كيومرث أشتري، أن الخيار العسكري قد يسوغ تدخل طهران في المعركة عندما يكون التهديد الإسرائيلي محدقا من الجنوب (الإمارات) ومن الشمال (أذربيجان)، مضيفا في مقال له نشرته صحيفة "شرق" تحت عنوان "الخيار العسكري في فلسطين" أن الخيار العسكري قد يكون مفيدا في الردع وإبعاد شبح التهديد من حدود الجمهورية الإسلامية، إلا أن مستوى المجازفة سيكون أعلى مقارنة مع التهديدات المحتملة.

ورغم انقسام الإيرانيين بين من يرى التدخل العسكري ضرورة لتحييد الخطر الإسرائيلي، ومن يحذر من خطورة القرار، تبقى عيونهم شاخصة إلى فلسطين لمتابعة قدرة بلادهم على "ترتيب قطع الشطرنج في مشهد النزاع المتواصل في الشرق الأوسط".