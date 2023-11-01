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بعد مقتل شاني.. تحذير اسرائيلي من إعلانات مغلوطة

Lebanon 24
01-11-2023 | 04:47
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وسط تضارب الروايات وتعددها بشأن مقتل الشابة الألمانية الإسرائيلية شاني لوك، إثر هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الاول، خصوصا بعد إعلان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قطع رأسها وهو ما نفته العائلة، جاء تحذير إسرائيلي جديد.
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فقد نبّهت أوريت سوليتسينو، المديرة التنفيذية لرابطة "مراكز أزمات الاغتصاب في إسرائيل"، من خطورة تداول الروايات المغلوطة.

وشددت على وجوب أن يكون القادة في إسرائيل حساسين للغاية، وحذرين بشأن المعلومات التي يقدمونها في هذه الفترة، وفقا لصحيفة "ذا تايم".

كما أضافت أن هناك تداول أخبار حول أعمال وحشية، لا يمكن للعقل أن يستوعبها، يمكن أن تكون مغلوطة، لهذا فإن الدقة مهمة للغاية، وفق تعبيرها.
أتى هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الإسرائيلي أن الشابة الإسرائيلية شاني لوك، تعرضت لقطع رأس بعد هجوم حماس، إلا أن والد الراحلة التي ظهرت سابقاً ملقاة داخل صندوق شاحنة في السابع من أكتوبر، لم يذكر لا من قريب أو بعيد مسألة قطع رأسها، كما زعم إسحق هرتسوغ.

وقال نسيم لوك، والد الشابة البالغة من العمر 22 عاما، والتي كانت تشارك في مهرجان نوفا الموسيقي بالقرب من "كيبوتس رعيم" في صحراء النقب حين نفذ مقاتلو حماس هجومهم المفاجئ: "إن ابنته قتلت على الفور".

كما أوضح أن المسلحين راحوا يطلقون النار، ففرت الصبية مع أصدقائها في إحدى السيارات، إلا أنهم تعرضوا لاحقا للرصاص، ما أدى إلى مقتل ابنته في الحال.

في هذا السياق أيضاً، عادت والدة الراحلة، اليوم الأربعاء، لتؤكد أن ابنتها لم "تعانِ، وهذه هي النقطة الأهم" بحسب رأيها.
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