ماذا جرى شمال غزة وكيف قُتل الجنود؟ متحدث إسرائيلي يتهرب!

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خرج دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ليوضح بعض التفاصيل، وذلك ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 12 خلال العمليات البرية التي جرت أمس الثلاثاء في شمال قطاع غزة، إلا أن تصريحاته لم تشف غليل المستمعين الإسرائيليين على ما يبدو.الأجواء معقدةفعندما سألته احدى الصحافيات خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقده اليوم الأربعاء عما جرى وكيف قتل الجنود.اكتفى المتحدث بالقول "منذ أيام نقاتل داخل قطاع غزة، لكن الأجواء معقدة ".كما أردف أنه في بعض تلك المعارك البرية التي دارت وجها لوجه قتل عدد من الجنود وأصيب آخرون، وهذا مؤلم !"ودون إعطاء تفاصيل أخرى عن المواجهات الضارية التي اندلعت أمس، قال "سنواصل القتال والحفاظ على أمن جنودنا"لكنه أوضح أنه "في كل مرة يكون هناك خطر على الجنود، يتدخل السلاح الجوي ليبعد المخاطر عن القوات".خسائر مؤلمةواعتبر أنه رغم ذلك يقع قتلى أحيانا في صفوف الجنود. وقال:" خسائرنا خلال القتال في غزة مؤلمة لكننا سنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا"إلى ذلك، دعا الإسرائيليين كافة إلى توخي المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء حماس التي تشن، وفق تعبيره، حملات نفسية. وأوضح أن العمليات البرية تساعد الجيش في جمع عمليات استخبارية واسعة، لكن لا يمكن كشفها.كما أكد أن بجعبة الجيش العديد من المعلومات الاستخباراتية التي توفرت مؤخرا.الأسرى والبحر الأحمرأما في ما يتعلق بالأسرى، فشدد على أن "جميع أجهزة الاستخبارات تتعاون من أجل إعادة المختطفين" البالغ عددهم 240.وعن الأوضاع في البحر الأحمر، لاسيما بعد المسيرات والصواريخ التي أطلقت من اليمن على ما يبدو، فقال:" أحبطنا خلال الليلة الماضية تهديدا صاروخيا قبل وصوله إلى مدينة إيلات الإسرائيلية المطلة على البحر"، مضيفا أن الوضع في البحر الأحمر لا يشكل أي تهديد.كمين في بيت حانونوكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت أمس الثلاثاء أنها نفذت كميناً لجنود إسرائيليين في بيت حانون شمال القطاع.كما أشارت اليوم أيضا إلى استهداف قوة إسرائيلية راجلة في بيت حانون بواسطة مسيّرة. (العربية)