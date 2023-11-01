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عربي-دولي

إثيوبيا بدأت تجفيف الممر الأوسط للملء الخامس.. هذا ما كشفته الأقمار الصناعية

Lebanon 24
01-11-2023 | 05:15
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بدأت إثيوبيا في تجفيف الممر الأوسط لسد النهضة تمهيدا للملء الخامس، مستغلة انشغال مصر بتطورات الحرب على غزة، وكذلك انغماس السودان في تداعيات القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. 
 
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فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت مساء الثلاثاء، فتح بوابة التصريف الشرقية للسد بكامل طاقتها بعد توقف التوربينين عن العمل منذ 16 أيلول الماضي، وعدم قدرتهما على إمرار المياه الزائدة والتي تمر أعلى الممر الأوسط.

وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي، إن الصور تكشف استمرار عبور المياه أعلى الممر الأوسط، وهو ما سيتوقف خلال الأسبوع القادم، وبعدها يجف الممر تمهيدا لبدء الأعمال الخرسانية لزيادة ارتفاع جانبي السد والممر الأوسط.
 
كما أكد أن إثيوبيا بدأت الاستعداد مبكرا هذا العام لتنفيذ أعمال زيادة الممر لكي تتمكن من زيادة ارتفاع السد بنحو 20 مترا إضافية، مشيرا إلى أنها ترغب في الوصول بارتفاع الممر إلى 640 مترا لتصل إلى حجم تخزين يقدر بنحو 64 مليار متر مكعب من المياه. (العربية) 
 
الصورة التي التقطتها الأقمار

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