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"ستكون حربا طويلة".. نتنياهو يعترف: حققنا إنجازات في غزة ولكن!

Lebanon 24
01-11-2023 | 05:15
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في اليوم الـ 26 للحرب على غزة، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الأربعاء، بتعرض الجيش الإسرائيلي لخسائر مؤلمة في المعارك الدائرة في قطاع غزة مع حركة حماس.

وقال نتنياهو في بيانه "نحن في حرب صعبة.. ستكون حربا طويلة.. حققنا فيها إنجازات مهمة، لكننا خسرنا أيضا خسائر مؤلمة".
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وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "نحن نعلم أن كل جندي من جنودنا يمثل عالما كاملا.. إن شعب إسرائيل بأكمله يحتضنكم، أيها العائلات، من أعماق قلوبنا.. نحن جميعا معكم في وقت حزنكم الكبير".

وتعهد نتنياهو قائلا: "أعدكم يا مواطني إسرائيل: سنكمل المهمة، وسنستمر حتى النصر".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء عن أسماء 12 جنديا ممن قتلوا في مواجهات مع حركة حماس في شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، وسط العملية البرية المستمرة للجيش الإسرائيلي، كما كشف عن أعمارهم وأماكن إقامتهم.(سكاي نيوز)

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