صورة تجتاح المواقع لجنود إسرائيليين في قبضة حماس.. ما صحتها؟

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تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها لأسرى إسرائيليين وقعوا في قبضة حماس.ويظهر في الصورة أشخاص بزي عسكري داخل ما يبدو أنه نفق. وقال الناشرون إنهم جنود إسرائيليون في قبضة حماس، وفق وكالة "فرانس برس".حقيقة الصورةإلا أن هذا الادعاء خطأ، والصورة المتداولة لا شأن لها بالمعارك الدائرة في قطاع غزة.فقد أرشد البحث عنها منشورة على موقع إخباري إسرائيلي في 13 تشرين الأول 2013، ما ينفي أن تكون حديثة.