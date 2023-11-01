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عربي-دولي

صورة تجتاح المواقع لجنود إسرائيليين في قبضة حماس.. ما صحتها؟

Lebanon 24
01-11-2023 | 05:41
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تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها لأسرى إسرائيليين وقعوا في قبضة حماس.

ويظهر في الصورة أشخاص بزي عسكري داخل ما يبدو أنه نفق. وقال الناشرون إنهم جنود إسرائيليون في قبضة حماس، وفق وكالة "فرانس برس".
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حقيقة الصورة
إلا أن هذا الادعاء خطأ، والصورة المتداولة لا شأن لها بالمعارك الدائرة في قطاع غزة.

فقد أرشد البحث عنها منشورة على موقع إخباري إسرائيلي في 13 تشرين الأول 2013، ما ينفي أن تكون حديثة.
 
 
 
ونُشرت الصورة آنذاك إلى جانب صور أخرى تظهر اكتشاف الجيش الإسرائيلي نفقاً حفرته حماس على الحدود مع إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل حينها وقف عمليات تسليم قطاع غزة مواد البناء، على إثر اكتشاف النفق.(العربية)

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