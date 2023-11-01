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عربي-دولي

"سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي"... المتحدثة باسم الخارجية الصينية تغرد بالعربية عن غزة

Lebanon 24
01-11-2023 | 05:50
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كتبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، الأربعاء، تغريدة على موقع "إكس" (تويترسابقا) بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت يومها السادس والعشرين.
وقالت هوا تشونينغ: "لا يزال القصف على قطاع غزة متواصلا. كم عدد أرواح الأطفال والمدنيين سيكون كافيا لإيقاف ذلك؟!".
 
وأضافت: "إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الانحدار إلى الهاوية".


وشاهد هذه التغريدة 50 ألف مستخدم بعد 3 ساعات من نشرها وعلق عليها أكثر من 70 وأعاد نشرها 135 وأبدى نحو 400 مستخدم إعجابهم بها.
 
وكانت الدبلوماسية الصينية نشرت نفس مضمون المحتوى باللغة الإنجليزية في وقت سابق.
 
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