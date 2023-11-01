"سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي"... المتحدثة باسم الخارجية الصينية تغرد بالعربية عن غزة

كتبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، الأربعاء، تغريدة على موقع "إكس" (تويترسابقا) بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت يومها السادس والعشرين.

وقالت هوا تشونينغ: "لا يزال القصف على قطاع غزة متواصلا. كم عدد أرواح الأطفال والمدنيين سيكون كافيا لإيقاف ذلك؟!".

وأضافت: "إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الانحدار إلى الهاوية".





وشاهد هذه التغريدة 50 ألف مستخدم بعد 3 ساعات من نشرها وعلق عليها أكثر من 70 وأعاد نشرها 135 وأبدى نحو 400 مستخدم إعجابهم بها.

وكانت الدبلوماسية الصينية نشرت نفس مضمون المحتوى باللغة الإنجليزية في وقت سابق.