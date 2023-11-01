قصفت إسرائيل منزلها... إستشهاد فنانة شهيرة مع إبنتيها لين وسارة في غزة (صور)

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طال القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منزل الفنانة الفلسطينية إيناس السقا، ما أسفر عن مقتلها وابنتيها لين وسارة.وأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، مقتل السقا وابنتيها.وتعتبر السقا من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وقد نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.كما قدمت عدة أعمال فنية منها "في شيء عم بيصير" و"الدب"، وأخرى خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى مشاركتها في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية. (العربية)