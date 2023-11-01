إسرائيل تُهدّد بضرب دولة عربيّة: نحن مستعدّون لذلك

هدّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، بشنّ هجمات على اليمن ردا على الصواريخ والمسيّرات التي أطلقتها حركة "أنصار الله" مؤخرا على إسرائيل.



وقال هنغاري: "نحن نعرف أيضا كيفية الهجوم، عندما نقرر ذلك. مستعدون في منطقة البحر الأحمر كما نستعد في أي منطقة، ونعرف أيضا كيفية الهجوم أينما نحتاج". (روسيا اليوم)

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