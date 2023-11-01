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عربي-دولي

إسرائيل تُهدّد بضرب دولة عربيّة: نحن مستعدّون لذلك

Lebanon 24
01-11-2023 | 06:16
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هدّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، بشنّ هجمات على اليمن ردا على الصواريخ والمسيّرات التي أطلقتها حركة "أنصار الله" مؤخرا على إسرائيل.

وقال هنغاري: "نحن نعرف أيضا كيفية الهجوم، عندما نقرر ذلك. مستعدون في منطقة البحر الأحمر كما نستعد في أي منطقة، ونعرف أيضا كيفية الهجوم أينما نحتاج". (روسيا اليوم)
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