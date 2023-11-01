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عربي-دولي

أمرٌ من زعيم كوريا الشمالية بدعم الفلسطينيين.. وهذا ما يفكّر به أيضاً

Lebanon 24
01-11-2023 | 06:39
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أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمر بدعم الفلسطينيين في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت الصحيفة أن هذا التقدير جاء وفقا لوكالة الاستخبارات في الدولة الجارة، كوريا الجنوبية.
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وتقول مخابرات كوريا الجنوبية إن كيم جونغ أون ربما يفكر أيضا في بيع أسلحة إلى مجموعات مسلحة في الشرق الأوسط.

وجاء نشر هذه المعلومات على لسان مشرعين في كوريا الشمالية بعد أن تلقوا إحاطة بهذا الشأن من ممثلي وكالة الاستخبارات.

وكانت كوريا الشمالية باعت حماس قاذفات صواريخ مضادة للدبابات في الماضي، وثمة احتمالات بأنها قد تحاول تصدير أسلحة أكثر وسط الحرب في غزة التي دخلت يومها السادس والعشرين، طبقا لهؤلاء المسؤولين.

وكان جيش كوريا الجنوبية قال إنه اعتمادا على الصور والفيديوهات المنشورة لهجوم حركة حماس المباغت وغير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول فإن الحركة استخدمت أسلحة كورية شمالية متعددة.

لكن كوريا الشمالية نفت تلك المزاعم وقالت إنها "أخبار كاذبة".
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