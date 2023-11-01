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عربي-دولي

الجيش الإسرائيليّ ألقى منشورات على غزة... هذا ما كشفه مضمونها عن موعد الإجتياح

Lebanon 24
01-11-2023 | 07:00
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أفادت "العربية"، أنّ الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات على قطاع غزة، يقول فيها إنّ "لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة".
 
 
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