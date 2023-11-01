شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية: فشلنا في مهمتنا الأبرز

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قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية "أمان"، أهارون هاليفا، إن "جهازه فشل في المهمة الأبرز له وهي التحذير من اندلاع حرب".وحمل هاليفا نفسه المسؤولية وقال: "وكمن يقف على رأس الاستخبارات العسكرية فأنا اتحمل المسؤولية، كما قلت في اليوم الأول للحرب".وأضاف: "نحن نواجه أعداء في الشمال والشرق أيضا ومن القريب والبعيد، وجنود الاستخبارات العسكرية يشاركون في المعركة بالدفاع والهجوم".وقال: "حرب فرضت علينا ولم نخترها، لكنها ليست حرب وجود، فمستقبل اسرائيل ليس محل تهديد، لكن مع ذلك هي حرب حول شكل وجودنا هنا". (سكاي نيوز)