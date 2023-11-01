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عربي-دولي
الرقم ارتفع... كم أصبح عدد الشهداء في غزة؟
Lebanon 24
01-11-2023
|
07:52
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة جراء القصف الإسرائيلي إلى 8796، بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة.
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