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عربي-دولي

مأساة كبيرة... عائلة تخسر 42 فرداً في غزة في يوم واحد

Lebanon 24
01-11-2023 | 08:27
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قال الأميركي من أصل فلسطيني طارق حمودة الذي يُقيم في ولاية مينيسوتا الأميركية، لشبكة "سي ان ان"، إنّ "عائلة زوجته "فقدت في يوم واحد، 42 فردا من 3 أجيال"، جراء القصف العنيف الذي تشنّه إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول. (الحرة)
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