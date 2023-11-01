مأساة كبيرة... عائلة تخسر 42 فرداً في غزة في يوم واحد

قال الأميركي من أصل فلسطيني طارق حمودة الذي يُقيم في ولاية مينيسوتا الأميركية، لشبكة "سي ان ان"، إنّ "عائلة زوجته "فقدت في يوم واحد، 42 فردا من 3 أجيال"، جراء القصف العنيف الذي تشنّه إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول. (الحرة)

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