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قتل 7... هكذا فاجأ مقاتل من "حماس" فرقة إسرائيليّة

Lebanon 24
01-11-2023 | 09:03
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كشفت القناة 13 العبرية عن كيفية مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من أفراد لواء جفعاتي، أمس خلال مواجهات في قطاع غزة.

وقالت القناة إن أحد مقاتلي حركة "حماس" باغت الجنود الإسرائيليين وخرج من فوهة نفق، مطلقا قذيفته "أر بي جي" على ناقلة الجند "نمر" التي كانوا يستقلونها في غزة، خلال الاشتباكات التي وقعت شمال القطاع أمس.
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وذكرت صحيفة معاريف تعقيبا على هذه الحادثة بالقول، "كان من المفترض أن تكون هذه المركبة هي ناقلة الجنود المدرعة القتالية المتقدمة التي كان الجيش الإسرائيلي ينتظرها لعقود من الزمن، وكان من المفترض أن يؤدي الاستثمار الضخم من ميزانية الدفاع إلى منع هذه الكارثة". (روسيا اليوم)
 
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