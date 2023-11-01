Advertisement

عربي-دولي

أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين تعبر إلى مصر

Lebanon 24
01-11-2023 | 11:07
A-
A+
Doc-P-1125257-638344554255745011.jpg
Doc-P-1125257-638344554255745011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مصدر طبي مصري أن أول دفعة من المصابين من قطاع غزة دخلت إلى مصر من خلال معبر رفح بموجب اتفاق توسطت فيه قطر، مشيرا إلى خضوع أفرادها لفحص من الفرق الطبية، التي ستوجههم إلى المستشفيات.

وتأتي عمليات الإجلاء المحدودة بعد أكثر من 3 أسابيع من الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، الذي يتعرض لضربات وقصف إسرائيلي متواصل، إضافة لبدء عمليات توغل برية في إطار الرد على هجوم نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول.
Advertisement

وكشف مصدر في الهلال الأحمر المصري لـ"الحرة" أنه "سيتم نقل الجرحى فلسطينيين إلى مستشفى ميداني جهزته وزارة الصحة المصرية في منطقة الشيخ زويد (بشمال سيناء)". 

بينما أوضح مسؤول طبي أن المستشفى الميداني مقام على مساحة 1300 متر مربع، وذلك لاستقبال الجرحى الفلسطينيين حال وصولهم إلى مصر.

ويتكون المستشفى الميداني من 4 خيام، يحتوي كل منها على 20 سريرا، و12 شاحنة طبية مجهزة، بحسب مصادر طبية.

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أعلنت، مساء الثلاثاء، أنه "سيتم مغادرة 81 جريحا من الإصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات مصر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:45 | 2023-11-01
12:37 | 2023-11-01
12:19 | 2023-11-01
12:00 | 2023-11-01
12:00 | 2023-11-01
11:44 | 2023-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24