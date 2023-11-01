أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين تعبر إلى مصر

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أكد مصدر طبي مصري أن أول دفعة من المصابين من قطاع غزة دخلت إلى مصر من خلال معبر رفح بموجب اتفاق توسطت فيه قطر، مشيرا إلى خضوع أفرادها لفحص من الفرق الطبية، التي ستوجههم إلى المستشفيات.وتأتي عمليات الإجلاء المحدودة بعد أكثر من 3 أسابيع من الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، الذي يتعرض لضربات وقصف إسرائيلي متواصل، إضافة لبدء عمليات توغل برية في إطار الرد على هجوم نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول.وكشف مصدر في الهلال الأحمر المصري لـ"الحرة" أنه "سيتم نقل الجرحى فلسطينيين إلى مستشفى ميداني جهزته وزارة الصحة المصرية في منطقة الشيخ زويد (بشمال سيناء)".بينما أوضح مسؤول طبي أن المستشفى الميداني مقام على مساحة 1300 متر مربع، وذلك لاستقبال الجرحى الفلسطينيين حال وصولهم إلى مصر.ويتكون المستشفى الميداني من 4 خيام، يحتوي كل منها على 20 سريرا، و12 شاحنة طبية مجهزة، بحسب مصادر طبية.وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أعلنت، مساء الثلاثاء، أنه "سيتم مغادرة 81 جريحا من الإصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات مصر".