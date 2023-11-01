قامت بتأييد إسرائيل... إتّهام مسؤولة في بلد عربيّ بالتواصل مع "الموساد"

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تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ إلى النائب العام ضدّ داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة.واتهم عبد السلام زيادة بالتواصل والتخابر مع أحد الأشخاص العاملين في معهد الأمن القومي الإسرائيلي "التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي" من دون إذن مسبق من الأجهزة المخابراتية والأمنية.وأوضح البلاغ أن داليا زيادة في "أثناء استضافتها في برنامج "بودكاست" المذاع من إسرائيل، قامت بتأييد جيش الاحتلال وبررت له الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق النساء والأطفال والشيوخ في قطاع غزة بزعمها بأحقية الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه ضدّ حركة الفصائل الفلسطينية". (روسيا اليوم)