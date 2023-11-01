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الاتصالات تعود من جديد إلى غزة

Lebanon 24
01-11-2023 | 12:19
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بدأت خدمات الاتصالات تعود من جديد إلى غزة، بعد ثاني انقطاع لها في الأيام الأخيرة.
 
وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) إن خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة تعود تدريجيا إلى غزة بعد "انقطاع كامل".
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وكانت "بالتل" قد أعلنت صباح اليوم عن "انقطاع كامل" لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، للمرة الثانية خلال خمسة أيام.
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