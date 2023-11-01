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عربي-دولي
خرائط تثير الجدل.. لا تتضمّن إسم "إسرائيل"
Lebanon 24
01-11-2023
|
13:30
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان الخرائط الرقمية الرائدة في الصين المنشورة بموقعي "بايدو" و"علي بابا" لا تتضمن اسم "إسرائيل"، مما أثار استغراب مستخدمين للإنترنت هناك.
وكتب جوناثان تشينغ، مدير مكتب الصحيفة في بكين، على منصة "أكس" أن مستخدمين للإنترنت في الصين عبروا عن استغرابهم حيال هذا الأمر، مشيرا إلى أن خرائط "بايدو" باللغة الصينية ترسم حدود إسرائيل، وكذلك الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المدن الرئيسية، لكنها لا تحدد إسرائيل بالاسم.
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وأشار مدير الصحيفة الى ان "غموض الخرائط يتطابق مع دبلوماسية بكين الغامضة ويتناقض مع اهتمامها العام بالخرائط".
وينطبق الشيء ذاته على الخرائط الرقمية التي تنتجها شركة Amap التابعة لـ"علي بابا"، التي تحرص على وضع علامات واضحة حتى على الدول الصغيرة مثل لوكسمبورغ.
ولم ترد أي من الشركتين على أسئلة الصحيفة، الاثنين، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الخرائط جديدة، لكن الأمر يتم مناقشته بين مستخدمي الإنترنت الصينيين منذ اندلاع الحرب في غزة.
والحكومة الصينية، وفق الصحيفة، تتخذ موقفا صارما بشأن الخرائط المنشورة في أماكن أخرى على الإنترنت، مثل المواقع الإلكترونية للفنادق، وقد فرضت غرامات للفشل في الالتزام الصارم بخرائط على صلة بمطالباتها الإقليمية، مثل ترك خط من تسع نقاط يمتد حول بحر الصين الجنوبي.
المصدر:
الحرة
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