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يائير لابيد يحذّر ويوجه رسالة "شديدة اللهجة" إلى اللبنانيين!

Lebanon 24
01-11-2023 | 13:29
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وجه زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد رسالة شديدة اللهجة إلى الشعب اللبناني بشأن "حزب الله".


ونشر لابيد منشوراً جديداً له على حسابه الرسمي عبر "إكس"، مساء اليوم، بعث من خلاله رسالة إلى الشعب اللبناني، موضحاً أن "حزب الله" يحاول جر الجيش الإسرائيلي إلى الحرب.
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وحذّر لابيد، اللبنانيين من تلك المحاولة، مشيرا الى أنه "سيدفع الثمن".
 
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