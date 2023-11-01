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عربي-دولي

عن مستقبل غزة و"التوطين" خارج القطاع.. ماذا قالت واشنطن؟

Lebanon 24
01-11-2023 | 14:23
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أشار المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الى أن الولايات المتحدة لا تدعم توطينا دائماً لمدنيي غزة خارج القطاع، موضحاً أنه "لو أراد الفلسطينيون أن يغادروا فيجب أن يتمنكوا من ذلك ونؤيّد عودتهم ساعة يختارون ذلك".
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وعن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، أوضح كيربي أن الولايات المتحدة ترى أن حماس لا يمكنها إدارة القطاع في المستقبل، مضيفاً: "لا نستطيع أن نعود إلى الأوضاع التي كانت قبل 7 تشرين الثاني ونحن ننقاش الوضع وحكم غزة على المدى الطويل".

كما اعتبر ان "وقف إطلاق النار العام والواسع النطاق حاليا في غزة ليس هو الحل الصحيح"، مشيراً إلى أن بلاده "لا تريد خسارة أرواح المدنيين على الإطلاق وتعمل بجهد أن تقوم إسرائيل بعمليات بخسائر مدنية عند أقل مستوى".


وعن اتفاق مغادرة 110 من حملة جوازات السفر الأجنبية من جنوب غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، قال كيربي إنه من المتوقع إطلاق سراح مجموعة من الأميركيين من غزة اليوم الأربعاء.
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