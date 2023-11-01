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البيت الأبيض: لا خطط لنشر قوات أميركية على الأرض في غزة

Lebanon 24
01-11-2023 | 16:30
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قال البيت الأبيض، اليوم، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإرسال ونشر قوات أميركية في قطاع غزة.

 

وأضاف أن "واشنطن تعتبر أن من غير المناسب فرض وقف لإطلاق النار في غزة، لكن التوقف المؤقت للأغراض الإنسانية يمكن أن يكون مفيدا".

 

هذا وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أميركية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى "حماس" في قطاع غزة.

 

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغوطا وتحذيرات متزايدة، داخل الحزب الديمقراطي، بسبب دعمه لإسرائيل، كما أكد المجلس الإسلامي الأمريكي وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي إنهم سيعملون على الامتناع عن التصويت لصالحه، ما لم تتخذ واشنطن خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عمليات قواته البرية بالتعاون مع القوات البحرية والجوية في قطاع غزة.

 

كما شددت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة على أن "لا منتصرين في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال"، فيما أدانت "انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة" في قطاع غزة. (روسيا اليوم)

 

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