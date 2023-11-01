شركة طيران تلغي الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب

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اعلنت شركة "دلتا إيرلاينز" الأميركية انها ستلغي رحلاتها بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك حتى 21 نوفمبر.يأتي ذلك، فيما دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".