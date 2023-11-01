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عربي-دولي

الولايات المتحدة لن تنشر قوات حفظ سلام على الأرض في غزّة

Lebanon 24
01-11-2023 | 18:30
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قال البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة لن تنشر قوات حفظ سلام أميركية على الأرض في غزة مستقبلاً، بينما تبحث مع حلفائها وضع غزة في مرحلة ما بعد الصراع".
وذكر جون كيربي أمام الصحافيين: "لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات عسكرية أميركية على الأرض في غزة، سواء الآن أو في المستقبل".
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وقال أن "الولايات المتحدة لا تعتقد بأن حركة حماس يمكن إشراكها في الحكومة المستقبلية لقطاع غزة حينما تنتهي الحرب مع إسرائيل".
وأضاف كيربي: "الولايات المتحدة لا تدعم توطينا دائما لسكان غزة خارج القطاع الذي تديره حماس".
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