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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

Lebanon 24
01-11-2023 | 19:30
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أعلن المرصد الأميركي أن زلزالاً بقوة 6,1 درجات، ضرب جزيرة تيمور الإندونيسية.
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