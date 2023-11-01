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عربي-دولي
حماس: استشهاد 195 فلسطينياً في القصف على جباليا
Lebanon 24
01-11-2023
|
21:00
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قال المكتب الإعلامي لحركة حماس إن "195 فلسطينياً على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء".
وذكر المكتب في بيان أن "نحو 120 آخرين مفقودون تحت الأنقاض، كما أصيب 777 على الأقلّ".
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