أطبّاء بلا حدود: موظفونا الدوليون خرجوا من غزة



Advertisement وقالت في بيان إن "عدد موظفيها الذين خرجوا من غزة بلغ 22 شخصاً".

وأوضحت المنظمة أنها "اختارت فريقًا جديدًا من الموظفين الدوليين، ومنهم فريق طبي متخصص، وهم جاهزون لدخول غزة فور سماح الوضع، كي يدعموا جهود الاستجابة الإنسانية والطبية". كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن "جميع موظفيها الدوليين الذين حوصروا في غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي خرجوا من القطاع، الأربعاء، بعدما توصلت المفاوضات إلى السماح بمرور حاملي جوازات السفر الأجنبية وعمال الإغاثة الدوليين، من معبر رفح إلى مصر".وقالت في بيان إن "عدد موظفيها الذين خرجوا من غزة بلغ 22 شخصاً".وأوضحت المنظمة أنها "اختارت فريقًا جديدًا من الموظفين الدوليين، ومنهم فريق طبي متخصص، وهم جاهزون لدخول غزة فور سماح الوضع، كي يدعموا جهود الاستجابة الإنسانية والطبية".

وأوضحت أنه "في هذه الأثناء، لا يزال كثير من زملائنا الفلسطينيين يعملون ويقدمون الرعاية المنقذة للحياة في المستشفيات ومختلف أنحاء قطاع غزة، في ظل غياب الحماية الأمنية الأساسية للمستشفيات والطواقم الطبية".

وقالت إن "هناك أكثر من 20 ألف جريح في غزة ووصولهم للرعاية الصحية محدود بفعل الحصار".

ونوّهت إلى أن "قرابة مليونَي فلسطيني عالقين في غزة تحت القصف، ومنهم 300 من كوادر أطباء بلا حدود الفلسطينيين وعوائلهم".

وتابعت المنظمة "يجب أن نتمكن من إدخال الإمدادات الطبية والكوادر إلى غزة بشكل فوري لكي نتمكن من الاستجابة إلى الاحتياجات العاجلة على الأرض".

وختمت بتكرار دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول الإمدادات والكوادر الإنسانية ذات الضرورة الحرجة إلى غزة حيث المستشفيات مستنزفة ونظام الرعاية الصحية يواجه الانهيار التام.