وزارة الصحة في غزّة: توقّف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي

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أعلنت وزارة الصحة في غزة توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي، مؤكدة أن "ذلك سيضع المرضى في خطر محدق".وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه "إذا لم يتم توفير الوقود للمستشفى، فسنصل إلى الكارثة".وناشد: "أصحاب الضمائر الحية بالتدخّل الفوري لتزويد مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالوقود".