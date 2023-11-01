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وزارة الصحة في غزّة: توقّف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي

Lebanon 24
01-11-2023 | 21:30
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أعلنت وزارة الصحة في غزة توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي، مؤكدة أن "ذلك سيضع المرضى في خطر محدق".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه "إذا لم يتم توفير الوقود للمستشفى، فسنصل إلى الكارثة".
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وناشد: "أصحاب الضمائر الحية بالتدخّل الفوري لتزويد مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالوقود".
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