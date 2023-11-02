مصر تُطلق المرحلة 2 لخطة "تنمية سيناء".. ما دلالات الخطوة؟

أكد محللون وخبراء سياسيون أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري لمحافظة شمال سيناء الحدودية، برفقة وفد وزاري وإعلامي وسياسي كبير، تضمنت العديد من الرسائل، خاصة أنها تتزامن مع تصاعد المواجهات بين حماس وإسرائيل وتزايد الحديث عن مشروعات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية.

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وأطلق مدبولي، الثلاثاء، المرحلة الثانية لتنمية شمال سيناء، وأعلن أن الدولة المصرية ستضخ 363 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة خلال 5 سنوات قادمة.

وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، إن مصر تريد تأكيد حضورها بعمق في ملف "سيناء - غزة"، والبناء على مواقفها التى أعلنتها بعد مباحثات القاهرة مع بايدن وماكرون والملك عبدالله الثاني، ومؤتمر القاهرة للسلام والتأكيد على "حل الدولتين"، وفق قرارات الشرعية الدولية.



وأضاف فهمي في حديث لموقع "سكاى نيوز عربية": رسالة مصر واضحة إلى "الأطراف العابثة" التي تطرح مشروعات تهجبر الفلسطينيين من غزة، وتريد أن تقول "إذا لم تغلقوا ملف التهجير سنغلقه نحن".

ومن جهته قال الدكتور عاطف السعداوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن مصر بدأت الرد عمليا على تداعيات أزمة غزة ومشروعات التهجير بنقل صلاة الجمعة تلفزيونيا من جنوب سيناء، وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف عسكري بالسويس، ثم زيارة رئيس الوزراء لشمال سيناء الثلاثاء.



وأضاف السعداوي في حديث لموقع "سكاى نيوز عربية" أن مصر تتحرك لأول مرة تقريبا بشكل مباشر من أرض سيناء، لتؤكد على عدة ثوابت: أن سيناء ستظل مصرية، وأن مصر لم تستقبل اى فلسطيني كلاجئ، وأن تهجير الفلسطينين من غزة لسيناء مرفوض قطعيا.

ومن وجهة نظر الخبير السياسي المصري فإن تأخر التنمية في سيناء، جعلها مطمعا لإسرائيل وغيرها، رغم أهميتها الاستراتيجية، وهو ما أكدته الحرب على غزة.



ويضيف أن تنمية سيناء اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا اليوم يحصنها من أى مشروعات تستهدفها. (سكاي نيوز عربية)