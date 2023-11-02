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سيناتور أميركي: الآن هي اللحظة المناسبة لبدء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

Lebanon 24
02-11-2023 | 01:00
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قال السيناتور الأمريكي تومي توبرفيل، جمهوري من ولاية ألاباما، إن المرحلة الحالية هي اللحظة المناسبة لبدء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وإنه لا يوجد سبب لمواصلة الصراع.

وأضاف السيناتور تومي توبرفيل في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس "الآن هو الوقت المناسب لبدء المفاوضات بين أوكرانيا وموسكو لوقف كل هذا، لأن هناك جمودا هناك".
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وتابع: "نحن بحاجة إلى حل الصراع. إنه يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين غاليا، ويودي بحياة العديد من الأشخاص في أوكرانيا وروسيا. ولا يوجد سبب لاستمراره".

وتشير الكثير من التقارير الغربية وتصريحات بعض الساسة الغربيين إلى ضرورة بدء التفاوض بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة.

وأكدت موسكو باستمرار استعدادها للتفاوض حول أوكرانيا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية. (RT)
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