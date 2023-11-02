خلال جولتها الشرق أوسطية.. وزيرة خارجية اليابان ستزور رام الله

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أعلنت وزيرة خارجية اليابان، اليوم الخميس، يوكو كاميكاوا، أنها ستقوم بزيارة رام الله والتحدث مع القادة الفلسطينيين خلال جولتها التي تشمل إسرائيل والأردن وذلك في إطار جهود طوكيو لتهدئة صراع الشرق الأوسط.وقالت وزيرة خارجية اليابان "غزة في وضع خطير وقلبي يعتصر عندما أفكر في فقدان أرواح بريئة".وأضافت الوزيرة اليابانية "سنواصل الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في غزة"، وفقا لرويترز. (سكاي نيوز عربية)