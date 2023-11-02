بسبب الحصار والقصف المستمر... "أطباء بلا حدود" تكشف عدد الجرحى الذين لا يزالون في غزة

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما تم إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع الفلسطيني إلى مصر عن طريق معبر رفح، الأربعاء.



وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إن "أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة، مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحية بسبب الحصار والقصف المستمر" من قبل الجيش الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

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وأوضحت أطباء بلاد حدود أن موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفا تمكنوا من مغادرة غزة، وطالبت بالسماح لعدد أكبر من سكّان القطاع بمغادرة القطاع.

وقالت المنظمة في بيانها "يجب السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقهم في العودة إلى غزة لاحقا"، مطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار".



وأضافت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها أنه "يجب السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول غزة، حيث المستشفيات مكتظة والنظام الصحي مهدد بالانهيار التام".



وبحسب مسؤول مصري، فقد تمكن 76 جريحا فلسطينيا و335 أجنبيا ومزدوج الجنسية من مغادرة قطاع غزة، الأربعاء، خلال أول عملية إجلاء سُمح بها منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الاول، وفق "فرانس برس".

وقالت مصادر مصرية ومسؤول فلسطيني إن ما لا يقل عن 320 من حملة جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين من قطاع غزة غادروا القطاع الفلسطيني من خلال معبر رفح إلى مصر، الأربعاء.



وأفادت مصادر في عدة دول بأن اتفاقا بين مصر وإسرائيل وحماس سيسمح بعبور 81 مصابا ومن وردت أسماؤهم في قائمة مبدئية تضم 500 من حملة جوازات السفر الأجنبية من القطاع إلى مصر في الأيام القليلة المقبلة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".



وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الخطط المصرية إن نحو 7500 من حملة جوازات السفر الأجنبية سيجري إجلاؤهم من غزة على مدى نحو أسبوعين، مضيفا أن مطار العريش سيكون متاحا لإخراج الأفراد.



وقال دبلوماسيون إن من المتوقع أن تسافر الدفعة الأولى من حملة الجوازات الأجنبية إلى القاهرة برا، لتسافر من هناك إلى الخارج على متن طائرات، حسب "رويترز".



وتسلل مئات من مسلحي حركة حماس، المصنفة إرهابية، إلى إسرائيل من غزة في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.



وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة تسبب بمقتل أكثر من 8796 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس.



وبلغ عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة 21543 جريحا، حسبما ذكرت وكالة ""أسوشيتد برس".



وسبق للأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية أن حذرت من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني الصغير البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.



وبحسب السلطات الإسرائيلية فقد دخلت إلى قطاع غزة، الأربعاء، 61 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية.



ودخل قطاع غزة 272 شاحنة مساعدات حتى الأول من نوفمبر، وفق "أسوشيتد برس". (الحرة)